27 августа 2025 в 15:21

Раскрыто, чем рискуют брачные аферисты

Адвокат Лунев: брачные мошенники могут лишиться свободы на 10 лет

Фото: Shutterstock/FOTODOM

За брачное мошенничество можно лишиться свободы на срок до 10 лет, заявил NEWS.ru адвокат Даниил Лунев. По его словам, в некоторых случаях наказание может быть более мягким. Он отметил, что во многом это зависит от поведения преступника в суде и того, признал он вину или нет.

Действия всех брачных мошенников попадают под ч.4 ст. 159 (Мошенничество в особо крупном размере). Как правило, все эти аферисты не мелочатся и добиваются отъема жилья или движимого имущества у вторых половинок. По этой статье максимальный срок достигает 10 лет лишения свободы в том случае, если аферист не возместит ущерб. Также это зависит от его характеристик и признания вины, — сказал Лунев.

По его словам, большинство брачных афер совершаются на сайтах знакомств. Как правило, мошенники создают фальшивый профиль и стараются вызвать у жертвы доверие. Многие из них пытаются «развести» потенциальных невест на деньги до того, как произойдет встреча в реальности.

Никаких своих данных, паролей в Госуслугах никому нельзя сообщать. Брачного афериста от нормального жениха вы никак не отличите. Женщинам нужно внимательнее относиться к мужчинам. Лучше постарайтесь навести справки по поводу второй половинки, будьте внимательны к его прошлому, — заметил юрист

Ранее сообщалось, что брачный аферист из Приморья обманул пять женщин более чем на 10 миллионов рублей. Он знакомился с жертвами на сайте знакомств, представлялся бизнесменом и отставным сотрудником спецслужб, а затем вытягивал деньги. Женщинам он предлагал пройти многоступенчатый тест «на чувства», когда выпытывал реквизиты банковских карт.

мошенники
аферисты
обман
браки
разводы
Степанида Королева
С. Королева
