Стало известно, когда в Москве можно будет увидеть «кровавое» затмение Астроном Кошман: москвичи в сентябре увидят красную луну и исчезающую Венеру

Жители Москвы смогут наблюдать полутеневое и частное лунное 7 сентября, заявила «Москве 24» астроном Людмила Кошман. Она также сказала, что Луна войдет в тень Земли в 20:31 по московскому времени и пробудет там 1 час 22 минуты. Предварительно, начиная с 19:30, можно будет наблюдать частные фазы, когда северная часть спутника постепенно приобретет красноватый оттенок.

В зависимости от того, насколько чистой будет земная атмосфера, во время затмения мы увидим Луну в красном, а может, даже коричневом оттенке, — сказала Кошман.

Кроме затмения, москвичи смогут увидеть и другие редкие астрономические явления в сентябре, включая изменение видимости Венеры. Астроном отметила, что такие события представляют особый интерес для наблюдателей и любителей астрономии.

До этого ученые сообщали, что в ночь на 19 августа можно было наблюдать редкое астрономическое явление — парад планет с участием Меркурия, Венеры, Юпитера и Луны. Уточнялось, что наблюдать это явление было возможно на всей территории России за час до восхода солнца.