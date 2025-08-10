Европа потребовала перемирия перед переговорами по Украине Лидеры ЕС призвали к прекращению огня на Украине до начала переговоров

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться только при условии прекращения огня, считают европейские лидеры во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По их мнению, международные границы не могут изменяться силой, передает немецкая газета Bild.

Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин предложил прекратить огонь в обмен на удерживаемые Украиной части ДНР. Однако Киев и ЕС отвергли эту инициативу. Вместо этого европейские представители вместе с украинской стороной подготовили альтернативный план урегулирования конфликта перед переговорами Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске.

Одновременно с этим европейские страны призвали Трампа учесть их позицию по Украине. Европейцы потребовали гарантий безопасности для Киева и сохранения возможности вступления Украины в НАТО. Они подчеркнули, что решения такого уровня не должны приниматься без участия ЕС.