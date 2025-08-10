Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
10 августа 2025 в 12:33

Европа потребовала перемирия перед переговорами по Украине

Лидеры ЕС призвали к прекращению огня на Украине до начала переговоров

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

Переговоры по урегулированию конфликта на Украине могут начаться только при условии прекращения огня, считают европейские лидеры во главе с председателем Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен. По их мнению, международные границы не могут изменяться силой, передает немецкая газета Bild.

Текущая линия соприкосновения должна стать отправной точкой для переговоров, — говорится в материале.

Ранее президент России Владимир Путин предложил прекратить огонь в обмен на удерживаемые Украиной части ДНР. Однако Киев и ЕС отвергли эту инициативу. Вместо этого европейские представители вместе с украинской стороной подготовили альтернативный план урегулирования конфликта перед переговорами Путина и главы Белого дома Дональда Трампа на Аляске.

Одновременно с этим европейские страны призвали Трампа учесть их позицию по Украине. Европейцы потребовали гарантий безопасности для Киева и сохранения возможности вступления Украины в НАТО. Они подчеркнули, что решения такого уровня не должны приниматься без участия ЕС.

Украина
Россия
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Роскосмос показал кадры извержения вулкана на Камчатке
Погода в Москве в понедельник, 11 августа: ждать ли похолодание и дожди
Боец Купол раскрыл, где смыкаются клещи российской армии
Украина потеряла почти полторы тысячи солдат за одни сутки
В США озвучили новую версию требований России по миру на Украине
Директор театра Вахтангова назвал причину смерти Бутусова
В Госдуме рассказали, когда родители смогут бесплатно ездить в санатории
Главарь этнической банды устроил пожар с 25 погибшими и избежал тюрьмы
Политолог назвал главную причину отказа Зеленского уступать территории
Резонансные спектакли, «Женитьба» и Париж: жизнь и творчество Юрия Бутусова
Скончался режиссер Юрий Бутусов
В Кремле заметили усиливающее военное присутствие США в регионах рядом с РФ
Сторонники Гуцул устроили протест перед зданием СИЗО в Кишиневе
В одном регионе России ввели режим ЧС из-за украинского беспилотника
Боевая граната оказалась в бюстгальтере женщины после ссоры
В МИД РФ заявили, что у Москвы есть новейшее оружие кроме «Орешника»
«Страшная картина»: в Приморье вспомнили крупнейшую ядерную катастрофу
Названа величайшая фигуристка в истории СССР и России
Ситуацию вокруг ЗАЭС назвали критической
Эндокринолог назвала «золотую середину» потребления яиц
Дальше
Самое популярное
Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы
Россия

Дроны ВСУ атаковали Сочи 8 августа: что с туристами, эвакуация, жертвы

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах
Общество

Чем отличается шаурма от шавермы: разбираемся в географии и рецептах

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада
Общество

Выдерживает −30 °С, цветет до холодов! Многолетник-трудяга для яркого сада

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.