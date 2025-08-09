Украина и Европа отреагировали на предложение Путина о прекращении огня

Киев и Европейский союз отвергли предложение российского президента Владимира Путина о прекращении огня, передает The Wall Street Journal. По данным издания, Европа и Украина представили свое предложение по урегулированию украинского конфликта к предстоящим переговорам Путина и американского лидера Дональда Трампа.

Европейский союз отверг предложение России обменять удерживаемые Украиной части Донецкой Народной Республики на прекращение огня. Это предложение было выдвинуто на встрече с высокопоставленными чиновниками США в Англии в субботу, — сказано в материале.

До этого Трамп заявил, что рассчитывает встретиться с Путиным 15 августа на Аляске. Он подчеркнул, что это будет долгожданное событие.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски для переговоров Путина и Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. Речь идет о том, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон, объяснил он. Ожидается, что встреча состоится 15 августа.