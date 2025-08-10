Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США

Стало известно об одной слезной просьбе ЕС и Киева к США NYT: ЕС и Киев просят США шанс на членство Украины в НАТО

Представители ряда европейских стран перед российско‑американским саммитом на Аляске призвали президента США Дональда Трампа учесть их позицию по мирному урегулированию конфликта на Украине, сообщил The New York Times со ссылкой на источники. Также чиновники Евросоюза призвали сначала установить режим прекращения огня, а уже затем переходить к переговорам по территориальным вопросам.

Европейцы настаивают, что любые договоренности должны предусматривать гарантии безопасности для Киева и сохранять для Украины возможность вступления в НАТО. По сведениям газеты, такую позицию высказали на встрече в Великобритании с представителями киевских властей и американской администрации.

В ЕС считают, что хотя сейчас членство Украины в НАТО «не представляется практичным», сама перспектива должна оставаться открытой. Кроме того, европейские делегаты потребовали, чтобы никаких соглашений по мирному урегулированию не заключали в обход Украины и стран Европы.

Ранее лидеры Франции, Италии, Великобритании, Финляндии, Германии и Польши совместно с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен в новой декларации заявили, что нынешняя линия боевого соприкосновения на Украине должна стать отправной точкой для переговоров о территориях. В тексте документа подчеркивается приверженность принципу недопустимости изменения международных границ силой.