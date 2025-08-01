Жара, ливни, от +5 до +36 градусов: погода в Москве и РФ в начале августа

Жара, ливни, от +5 до +36 градусов: погода в Москве и РФ в начале августа

Июльская аномальная жара постепенно начинает покидать Москву, и погода возвращается к климатической норме. Сколько градусов будет в столице в начале августа, какая погода царит на территории России?

Какая погода пришла в Москву к 1 августа

Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что грозовые дожди начнут сбивать задержавшуюся июльскую жару в Москве.

«1 августа столица окажется на пути атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В субботу кратковременные дожди, грозы, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 23–25 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Сколько будет градусов в Москве в начале августа, когда начнутся ливни

Гидрометцентр Москвы прогнозирует кратковременное похолодание до плюс 22 градусов в субботу, 2 августа. В субботу вероятны дожди, однако в воскресенье облачность рассеется и дневная температура вновь достигнет плюс 25.

Понедельник будет еще жарче: температура воздуха днем вернется к плюс 27 градусам, чтобы постепенно снижаться в течение дождливой недели.

По версии европейских синоптиков Foreca, дожди в Москве начнутся во вторник, 5 августа. Новый прогноз не обещает катастрофических ливней, однако после суток затишья дожди возобновятся в четверг и будут продолжаться до конца выходных 9–10 августа.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Леус прогнозирует, что август будет теплым и, вероятно, дождливым.

«Долгосрочный прогноз обещает, что август продолжит теплые тенденции июля, средняя температура воздуха окажется на 1–2 градуса выше климатической нормы, а дождей будет в диапазоне от 70 до 95 мм. Первая декада августа ожидается очень теплой, ближе к началу второй декады похолодает, и температура на несколько дней опустится ниже климатической нормы, и только во второй половине месяца показания термометров вернутся в рамки климата, и в отдельные дни даже будут превышать ее», — предупредил синоптик.

Какая погода в России в начале августа, где холоднее и жарче всего

В Санкт-Петербурге в первые дни августа ожидаются грозовые дожди и жара, после которых температура существенно снизится.

«[1 августа] ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Температура воздуха — плюс 27–29 градусов, в Ленинградской области — плюс 25–30. Атмосферное давление будет слабо падать. В субботу временами дожди, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 22–24 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.

Foreca прогнозирует, что уже в воскресенье в Петербург вернется жара до плюс 27 градусов. Однако на первой неделе августа ожидается существенное похолодание, дневные температуры опустятся до плюс 20 градусов, ночью будет плюс 13–15.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Кубань в начале августа оказалась в полосе влияния холодного атмосферного фронта, указывает Леус. Тем не менее температуры остаются очень высокими.

«В регионе облачная с прояснениями погода, кратковременные грозовые дожди и ограничит дневной прогрев. Температура воздуха — плюс 30–32 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. В субботу местами кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 19–21, днем — плюс 30–32 градуса», — прогнозирует Леус.

По данным Foreca, температура в Краснодаре останется очень высокой, до плюс 35 градусов. В конце недели на юг России придут мощнейшие дожди и грозы.

В Крыму сохраняется безоблачная погода при температурах до плюс 33. Foreca прогнозирует небольшое (до плюс 27) похолодание в Севастополе в конце недели, однако значимых осадков не ожидается.

В Махачкале всю неделю царит безоблачная погода, ночами температура не опускается ниже плюс 25 градусов, а днем поднимается до плюс 30 и выше, до плюс 32–33 градусов.

По прогнозу Foreca, Мурманск на первой неделе августа ожидает мощное похолодание: после ухода северного антициклона дневные температуры в заполярном городе провалятся с плюс 27 градусов до плюс 10–12 градусов к 7 августа. В дальнейшем температура может немного подрасти.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Схожая картина на берегу Белого моря в Архангельске: в первой декаде августа дневная температура там упадет с плюс 29 до плюс 18 градусов. В начале недели ожидаются дожди с грозами.

Через Казань в период с 6 по 8 августа также пройдет циклон. При этом, по данным Foreca, температура в столице Татарстана остается очень высокой, доходя до плюс 30 градусов. После гроз и дождей ожидается похолодание, к концу недели дневная температура снизится до плюс 23 градусов.

Погода в Екатеринбурге в начале августа останется умеренной. Дневные и ночные температуры в городе колеблются между плюс 15 и 25 градусами, серьезных осадков не ожидается.

Омск в начале августа ожидает очень бурная погода: после похолодания до плюс 15 градусов в начале недели в сибирский город придут грозы и мощнейшие проливные дожди и новое потепление.

Схожую погоду Foreca прогнозирует в Красноярске: ливни доберутся туда немного раньше и принесут серьезное похолодание — 5–6 августа температура ночью будет опускаться до плюс 6 градусов, а днем до плюс 15.

В Восточной Сибири дожди не смогут сильно изменить погоду: в Иркутске ожидается «похолодание» от плюс 27 градусов в первые дни августа до плюс 24 к концу первой недели.

Во Владивостоке благодаря близости Тихого океана температуры держатся стабильными в течение суток и колеблются от плюс 24 до 27 градусов. Мощные грозы и проливные дожди 4 августа принесет небольшое похолодание — в конце недели будет плюс 21–24 градуса.

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Мощные проливные дожди заставят снизиться температуру с плюс 29 до плюс 22 градусов к концу первой недели августа в Южно-Сахалинске.

Снижается температура в Петропавловске-Камчатском, который на днях пережил одно из мощнейших землетрясений в истории России. В начале августа в городе прохладная погода: с плюс 20 градусов дневные температуры упадут до плюс 14–17 градусов, начиная с 7 августа южную Камчатку зальют мощнейшие ливни.

Проливные дожди также ожидаются в холодном Магадане: в начале августа температура в городе на берегу холодного Охотского моря не превышает плюс 16 градусов и постепенно будет снижаться.

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