Жара, ливни, от +5 до +36 градусов: погода в Москве и РФ в начале августа

Июльская аномальная жара постепенно начинает покидать Москву, и погода возвращается к климатической норме. Сколько градусов будет в столице в начале августа, какая погода царит на территории России?
Какая погода пришла в Москву к 1 августа
Ведущий специалист Центра погоды «Фобос» Михаил Леус прогнозирует, что грозовые дожди начнут сбивать задержавшуюся июльскую жару в Москве.
«1 августа столица окажется на пути атмосферного фронта. Надвигаясь с запада, он сформирует в регионе облачную с прояснениями погоду, вызовет кратковременные дожди, местами прогремят грозы. Температура воздуха — плюс 26–28 градусов, по области — плюс 24–29. Атмосферное давление будет падать ниже нормы. В субботу кратковременные дожди, грозы, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 23–25 градусов», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Сколько будет градусов в Москве в начале августа, когда начнутся ливни
Гидрометцентр Москвы прогнозирует кратковременное похолодание до плюс 22 градусов в субботу, 2 августа. В субботу вероятны дожди, однако в воскресенье облачность рассеется и дневная температура вновь достигнет плюс 25.
Понедельник будет еще жарче: температура воздуха днем вернется к плюс 27 градусам, чтобы постепенно снижаться в течение дождливой недели.
По версии европейских синоптиков Foreca, дожди в Москве начнутся во вторник, 5 августа. Новый прогноз не обещает катастрофических ливней, однако после суток затишья дожди возобновятся в четверг и будут продолжаться до конца выходных 9–10 августа.
Леус прогнозирует, что август будет теплым и, вероятно, дождливым.
«Долгосрочный прогноз обещает, что август продолжит теплые тенденции июля, средняя температура воздуха окажется на 1–2 градуса выше климатической нормы, а дождей будет в диапазоне от 70 до 95 мм. Первая декада августа ожидается очень теплой, ближе к началу второй декады похолодает, и температура на несколько дней опустится ниже климатической нормы, и только во второй половине месяца показания термометров вернутся в рамки климата, и в отдельные дни даже будут превышать ее», — предупредил синоптик.
Какая погода в России в начале августа, где холоднее и жарче всего
В Санкт-Петербурге в первые дни августа ожидаются грозовые дожди и жара, после которых температура существенно снизится.
«[1 августа] ожидается облачная с прояснениями погода, пройдут кратковременные дожди, местами ливни с грозой. Температура воздуха — плюс 27–29 градусов, в Ленинградской области — плюс 25–30. Атмосферное давление будет слабо падать. В субботу временами дожди, ночью — плюс 17–19, днем — плюс 22–24 градуса», — сообщил Леус в своем Telegram-канале.
Foreca прогнозирует, что уже в воскресенье в Петербург вернется жара до плюс 27 градусов. Однако на первой неделе августа ожидается существенное похолодание, дневные температуры опустятся до плюс 20 градусов, ночью будет плюс 13–15.
Кубань в начале августа оказалась в полосе влияния холодного атмосферного фронта, указывает Леус. Тем не менее температуры остаются очень высокими.
«В регионе облачная с прояснениями погода, кратковременные грозовые дожди и ограничит дневной прогрев. Температура воздуха — плюс 30–32 градуса. Атмосферное давление будет ниже нормы. В субботу местами кратковременный дождь, гроза, ночью — плюс 19–21, днем — плюс 30–32 градуса», — прогнозирует Леус.
По данным Foreca, температура в Краснодаре останется очень высокой, до плюс 35 градусов. В конце недели на юг России придут мощнейшие дожди и грозы.
В Крыму сохраняется безоблачная погода при температурах до плюс 33. Foreca прогнозирует небольшое (до плюс 27) похолодание в Севастополе в конце недели, однако значимых осадков не ожидается.
В Махачкале всю неделю царит безоблачная погода, ночами температура не опускается ниже плюс 25 градусов, а днем поднимается до плюс 30 и выше, до плюс 32–33 градусов.
По прогнозу Foreca, Мурманск на первой неделе августа ожидает мощное похолодание: после ухода северного антициклона дневные температуры в заполярном городе провалятся с плюс 27 градусов до плюс 10–12 градусов к 7 августа. В дальнейшем температура может немного подрасти.
Схожая картина на берегу Белого моря в Архангельске: в первой декаде августа дневная температура там упадет с плюс 29 до плюс 18 градусов. В начале недели ожидаются дожди с грозами.
Через Казань в период с 6 по 8 августа также пройдет циклон. При этом, по данным Foreca, температура в столице Татарстана остается очень высокой, доходя до плюс 30 градусов. После гроз и дождей ожидается похолодание, к концу недели дневная температура снизится до плюс 23 градусов.
Погода в Екатеринбурге в начале августа останется умеренной. Дневные и ночные температуры в городе колеблются между плюс 15 и 25 градусами, серьезных осадков не ожидается.
Омск в начале августа ожидает очень бурная погода: после похолодания до плюс 15 градусов в начале недели в сибирский город придут грозы и мощнейшие проливные дожди и новое потепление.
Схожую погоду Foreca прогнозирует в Красноярске: ливни доберутся туда немного раньше и принесут серьезное похолодание — 5–6 августа температура ночью будет опускаться до плюс 6 градусов, а днем до плюс 15.
В Восточной Сибири дожди не смогут сильно изменить погоду: в Иркутске ожидается «похолодание» от плюс 27 градусов в первые дни августа до плюс 24 к концу первой недели.
Во Владивостоке благодаря близости Тихого океана температуры держатся стабильными в течение суток и колеблются от плюс 24 до 27 градусов. Мощные грозы и проливные дожди 4 августа принесет небольшое похолодание — в конце недели будет плюс 21–24 градуса.
Мощные проливные дожди заставят снизиться температуру с плюс 29 до плюс 22 градусов к концу первой недели августа в Южно-Сахалинске.
Снижается температура в Петропавловске-Камчатском, который на днях пережил одно из мощнейших землетрясений в истории России. В начале августа в городе прохладная погода: с плюс 20 градусов дневные температуры упадут до плюс 14–17 градусов, начиная с 7 августа южную Камчатку зальют мощнейшие ливни.
Проливные дожди также ожидаются в холодном Магадане: в начале августа температура в городе на берегу холодного Охотского моря не превышает плюс 16 градусов и постепенно будет снижаться.
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