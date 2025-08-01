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01 августа 2025 в 11:15

В пяти прудах Москвы запретили купаться

Роспотребнадзор: москвичам не стоит купаться в озерах «Черное» и «Белое»

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Жителям Москвы рекомендовали не купаться в озерах «Черное» и «Белое», а также в Серебряном бору-2, Серебряном бору-3 и Мещерском, сообщили в пресс-службе столичного Роспотребнадзора. Причиной стало ухудшение качества воды в указанных прудах.

В настоящее время только четыре зоны отдыха пригодны для купания — среди них Тропарево, «Пионерский пруд», Школьное озеро, Путяевский пруд №1, сказано в сообщении ведомства. Еще четыре зоны отдыха: «Левобережье», пляж «Динамо», Головинские пруды и Большой Садовый пруд считаются местами отдыха без права купания из-за несоответствия качества воды и песка.

До этого стало известно о несчастном случае, произошедшем на участке реки в Волхове, известном среди местных как «Глубокие». 21-летняя девушка поскользнулась и сорвалась с высокого берега на камни, после чего попала в реанимацию.

Ранее отоларинголог Полина Вашкевич сообщила, что попадание воды в уши во время купания может привести к развитию бактериальной инфекции. По ее словам, впоследствии это чревато воспалением кожи слухового прохода.

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