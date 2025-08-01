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01 августа 2025 в 11:03

Отдых на природе довел россиянку до реанимации

В Волхове 21-летняя девушка упала с обрыва на камни и попала в реанимацию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Несчастный случай произошел на участке реки в Волхове, известном среди местных как «Глубокие», передает Telegram-канал «Mash на Мойке». 21-летняя девушка поскользнулась и сорвалась с высокого берега на камни, после чего попала в реанимацию.

Пострадавшую доставили в больницу с многочисленными травмами: ушибы обоих легких, сотрясение мозга, переломы ребер, ключицы и руки. Накануне она пришла в себя, но из-за сильного стресса ей снова дали снотворное.

По словам матери девушки, в тот день дочь проводила время на берегу вместе со своей старшей сестрой. Когда они уже собирались уходить, пострадавшая случайно упала с обрыва. Женщина утверждает, что это не первый подобный инцидент — в этой местности нет специально оборудованного пляжа, поэтому люди предпочитают купаться там, где им комфортно.

Ранее трехлетняя девочка из Санкт-Петербурга попала в больницу с разрывом селезенки. По словам заведующей детсадом, малышка неудачно налегла на края горки, играя на площадке. Сейчас ребенок находится в тяжелом состоянии, у девочки произошло кровоизлияние в брюшную полость.

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