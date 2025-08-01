Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты

Магнитные бури сегодня, 1 августа: что будет завтра, тромбозы, инсульты

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 1 августа 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, правда ли бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 1 и 2 августа

По прогнозу ИКИ РАН, в пятницу, 1 августа, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс ожидается на уровне двух-трех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что показатель находится в прогнозируемом диапазоне.

На Солнце произошла одна вспышка, она относится к классу C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 3,5.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 68%, геомагнитных возмущений — 25%, магнитных бурь — 7%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 3). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 2,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 1 августа, нет геомагнитных бурь.

«В этот день угроз для самочувствия не предвидится», — добавил источник.

В субботу, 2 августа, вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%, следует из прогноза лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН. Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в воскресенье, 3 августа, указывает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — отметил портал.

При этом, согласно прогностической оценке ИКИ РАН, вероятность геомагнитных возмущений 3 августа составляет 15%, магнитных бурь — 3%. Специалисты ожидают, что Кр-индекс в течение суток не превысит двух единиц.

Правда ли магнитные бури влияют на человека

Завотделением сосудистой хирургии Центральной клинической больницы «РЖД-Медицина» Анастасия Акулова пояснила, что влияние магнитных бурь на состояние здоровья человека научно не доказано, но, согласно опросам, которые она приводит, примерно 50–70% населения планеты реагируют на эти природные явления.

«Когда на Солнце происходит вспышка, растет число случаев инфаркта миокарда, учащаются случаи тромбоза вен нижних конечностей, риск развития инсульта увеличивается до 47%», — отметила Акулова.

Заведующий отделом физики и эволюции звезд Института астрономии РАН Дмитрий Вибе считает, что вспышки на Солнце не оказывают существенного воздействия на здоровье людей. Если метеозависимого человека заранее предупредить о надвигающейся буре, в назначенный день он почувствует себя плохо; если ничего не говорить — состояние не ухудшится, считает специалист.

Вибе отметил, что в период интенсивной геомагнитной активности у некоторых людей несущественно повышается вероятность сердечных эксцессов, однако она теряется на фоне стрессов, с которыми люди сталкиваются в жизни.

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