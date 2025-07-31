Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость

Магнитные бури сегодня, 31 июля: что будет завтра, головная боль, слабость

Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН оценила вероятность магнитной бури на Земле сегодня, 31 июля 2025 года. Ждать ли геомагнитных ударов, что будет завтра, как бури влияют на человека?

Будут ли магнитные бури 31 июля и 1 августа

По прогнозу ИКИ РАН, в четверг, 31 июля, возможные геомагнитные возмущения. Согласно предварительной оценке, в начале суток Кр-индекс мог подняться до четырех единиц. Онлайн-график демонстрирует, что прогнозируемые значения достигнуты не были, показатель находится в районе трех.

На Солнце произошла одна вспышка класса C (слабая). Индекс солнечной активности, по данным за 48 часов, составил 4,6.

«Вероятность спокойной магнитосферы составляет 38%, геомагнитных возмущений — 35%, магнитных бурь — 27%. Прогноз магнитных бурь на ближайшие 24 часа: ожидается спокойное состояние магнитного поля Земли (Kp = 2,67). Магнитные бури сейчас: магнитосфера Земли спокойная (Kp = 1,67)», — сообщается на сайте ИКИ РАН.

Портал my-calend пишет, что сегодня, 31 июля, ожидается геомагнитная буря силой три балла.

«В этот день возможны перепады настроения. Метеозависимые люди могут ощутить легкое недомогание. Избегайте конфликтных ситуаций, высыпайтесь и больше гуляйте на свежем воздухе», — отметил источник.

В пятницу, 1 августа, по прогнозу Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, магнитосфера Земли будет в спокойном состоянии — Кр-индекс в течение суток зафиксируется в районе трех единиц. Вероятность геомагнитных возмущений составляет 20%, магнитных бурь — 7%.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Когда будет ближайшая сильная магнитная буря

Ближайшая сильная магнитная буря ожидается в субботу, 2 августа, утверждает my-calend.

«Ее сила составит четыре балла. В этот день возможно незначительное ухудшение самочувствия: головная боль, слабость. Может снизиться внимание и работоспособность, появиться сонливость. Старайтесь не перенапрягаться, больше отдыхайте, гуляйте на свежем воздухе», — добавил портал.

Как магнитные бури влияют на человека

По словам врача-реабилитолога Видновской клинической больницы Светланы Малиновской, геомагнитные возмущения могут негативно влиять на нервную систему, обострять хронические заболевания.

«Возмущение геомагнитного поля оказывает возбуждающее действие на симпатическое звено вегетативной нервной системы, повышает восприимчивость к инфекционным заболеваниям, подавляет настроение и снижает трудоспособность», — сказала Малиновская.

Врач подчеркнула, что возможны ишемические атаки со стороны мозговых, коронарных и других сосудов. Особенно тяжело на перепады погоды реагируют люди, которые перенесли инсульт и инфаркт миокарда, а также лица с нарушениями обмена веществ — ожирением, сахарным диабетом.

«Общие правила в период низкого артериального давления довольно просты. Норма сна во время перепадов погоды должна составлять не менее 9,5 часа», — отметила медик.

Малиновская добавила, что для поддержания здоровья во время магнитной бури важно не только высыпаться, но и принимать витамины группы B для укрепления нервной системы.

«В течение дня старайтесь не перегружать желудок тяжелой пищей, лучше есть часто и небольшими порциями. Важно избегать стрессов, ответственных мероприятий и напряженных занятий в дни, когда атмосферное давление слишком резко меняется», — заключила врач.

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