Ситуация в Курской области утром 31 июля: что в Сумской, катастрофа ВСУ

Ситуация в Курской области утром 31 июля: что в Сумской, катастрофа ВСУ

ВС РФ ликвидируют украинские подразделения в приграничье Курской области и продолжают создавать зону безопасности в Сумской области. Какова обстановка сегодня, 31 июля 2025 года, что происходит на Сумщине, какая катастрофа произошла в ВСУ?

Ситуация в Курской области утром 31 июля

На Теткинском и Глушковском направлениях ВСУ не предпринимали активных действий в течение суток, сосредоточив усилия на оборудовании позиций и доукомплектовании подразделений, сообщил Telegram-канал «Северный ветер».

«„Северяне“ своевременно вскрывают и уничтожают перебрасываемые на данный участок фронта резервы противника. В результате нашего огневого поражения в окрестностях села Рыжевка вскрыты и уничтожены несколько боевых групп, а также склад боеприпасов и минометный расчет ВСУ», — добавил источник.

Сутками ранее украинские войска также восстанавливали боеспособность подразделений; российские операторы БПЛА вскрыли и уничтожили две группы ВСУ в окрестностях Рыжевки, отметил канал.

До этого ВСУ попытались провести ротацию передовых подразделений, однако движение техники было своевременно вскрыто российской разведкой, после чего нанесено поражение ударами FPV-дронов и артиллерии, сообщили авторы.

«[ВС РФ] уничтожили бронемашину ВСУ, несколько пикапов, а также два вражеских пункта управления БПЛА в районах сел Рыжевка и Кислая Дубина», — добавил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Что происходит в Сумской области утром 31 июля, катастрофа ВСУ

На Сумском направлении командование ВСУ продолжает переброску элитных подразделений украинской армии с других направлений и из тыловых районов, утверждает «Северный ветер».

«„Северяне“ перемалывают живую силу противника и продолжают выполнять задачу по созданию „полосы безопасности“ в Сумской области. В Юнаковке продолжаются ожесточенные стрелковые бои в застройке на юге населенного пункта. Сломив упорное сопротивление противника, подразделения ВДВ „северян“ зачистили восемь домовладений. Наши штурмовые группы выбили украинских оккупантов из опорного пункта в лесном массиве рядом с Новоконстантиновкой (село Перше Травня) и продвинулись свыше 800 метров, закрепляются», — сообщил канал.

По данным источника, ВСУ перебросили на Сумщину подразделения 73-го морского центра специальных операций. На фоне катастрофических потерь украинская сторона вынуждена не только передислоцировать на этот участок наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по назначению, добавили авторы.

«Анализ публикаций украинских волонтеров также подтвердил переброску в Сумскую область 59-го батальона 104-й бригады теробороны», — подчеркнул канал.

Сутками ранее командование ВСУ вернуло на линию боевого соприкосновения штурмовые подразделения, возобновив попытки отбить утраченные позиции, сообщил «Северный ветер». Продолжались бои в Юнаковке, где ВС РФ за сутки удалось зачистить 11 строений, добавил источник.

«За сутки враг предпринял три безуспешные контратаки: в окрестностях Андреевки, села Садки и в Юнаковке. В лесополосе около Андреевки враг задействовал штурмовую группу из состава 225-го штурмполка, личный состав которой был переброшен на линию боевого соприкосновения из Сум. Всего в трех контратаках противник задействовал свыше 40 человек, из которых половина уничтожена, остальные, бросив раненых, сбежали в обратном направлении», — сообщил канал.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

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