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Атаки ВСУ на Россию
01 августа 2025 в 12:09

Атака на Таганрог, прилет в Херсонской: как ВСУ атакуют Россию 1 августа

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети

ВСУ запустили десятки ударных БПЛА по России в ночь на 1 августа. Что известно, где были удары, есть ли жертвы и пострадавшие?

Сколько БПЛА атаковали Россию в ночь на 1 августа

Минобороны РФ сообщило, что в ночь на 1 августа средствами ПВО перехвачены и уничтожены над регионами России 60 украинских БПЛА самолетного типа.

«31 [БПЛА перехвачен и уничтожен] над территорией Белгородской области, 12 — над территорией Ростовской области, пять — над территорией Краснодарского края, четыре — над акваторией Черного моря, три — над территорией Воронежской области, два — над территорией Липецкой области, два — над территорией Тульской области, один — над акваторией Азовского моря», — сообщила пресс-служба военного ведомства.

Где были удары беспилотников ВСУ 1 августа

Ночью разошлись кадры с работой ПВО над Таганрогом в Ростовской области. Атаки также были отражены в Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах.

«Есть повреждения. В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. В селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановской повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля. Главное, никто из людей не пострадал. Семьям, у которых повреждено имущество, поможем его восстановить», — объявил врио губернатора Юрий Слюсарь в своем Telegram-канале.

Очевидцы утверждали, что к отражению атаки на Таганрог были привлечены боевые вертолеты.

В Херсонской области дрон ВСУ атаковал село Великие Копани.

«Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ», — сообщил губернатор Владимир Сальдо.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что четыре человека были ранены в результате атак БПЛА за минувшую ночь. Один водитель пострадал на участке автодороги Красная Яруга — Сергиевка, другой был ранен в ногу в селе Малобыково, и еще двое пострадали в результате атак FPV-дронов на автомобили в районе Нечаевки и Смородино. Еще одна женщина получила баротравму в результате обстрела Шебекино со стороны ВСУ.

Угроза атаки БПЛА минувшей ночью объявлялась также в Воронежской и Липецкой областях. Руководство регионов отчиталось, что вражеские беспилотники были сбиты без ущерба для людей и объектов.

«Основная цель [украинской атаки] — „информационный эффект“, а не военный результат. Прямого урона зафиксировано минимально, зато подняты резервы ПВО по всей центральной полосе», — отмечает координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

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