Системы ПВО сбили 60 украинских беспилотников в российских регионах

Средства ПВО сбили за ночь 60 беспилотников ВСУ, сообщила пресс-служба Минобороны РФ в Telegram-канале. Больше всего БПЛА уничтожили в Белгородской области — 31. Кроме того, дроны нейтрализовали в Ростовской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.

В течение прошедшей ночи с 23:30 мск 31.07 до 04:10 мск 01.08 дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 60 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — говорится в сообщении. Фото: Иллюстрация NEWS.ru

Ранее мэр Таганрога Светлана Камбулова сообщила, что над акваторией Таганрогского залива сработали силы ПВО. По ее словам, никто не пострадал.

До этого стало известно, что силы ПВО отразили в ночь 1 августа атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что пострадавших нет.

Глава области добавил, что в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля. Пожарные расчеты оперативно потушили огонь.