Украинские дроны сбили над акваторией Таганрогского залива

Над акваторией Таганрогского залива сработали силы ПВО, сообщила мэр Таганрога Светлана Камбулова в Telegram-канале. По ее словам, никто не пострадал.

Сегодня ночью над акваторией Таганрогского залива работали средства ПВО. Спасибо нашим ребятам за их работу. Оперативные службы занимаются ликвидацией фрагментов БПЛА, которые упали на территорию нашего города. Пострадавших нет. Повреждений нет, — написала мэр.

Ранее стало известно, что силы ПВО отразили в ночь на пятницу, 1 августа, атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области. Врио губернатора региона Юрий Слюсарь уточнил, что пострадавших нет.

До этого стало известно, что силы ПВО за ночь сбили 32 украинских беспилотника в небе над Россией. 11 дронов было уничтожено над Волгоградской областью, семь — над Крымом, пять — над Воронежской областью. Еще пять БПЛА удалось ликвидировать над территорией Белгородской области и по два — над Тамбовской и Ростовской областями.