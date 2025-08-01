На крышу жилого дома под Ростовом рухнули обломки БПЛА Слюсарь: силы ПВО отразили атаку беспилотников ВСУ на Ростовскую область

Силы ПВО отразили в ночь на пятницу, 1 августа, атаку в Таганроге, Новошахтинске, Мясниковском, Родионово-Несветайском, Неклиновском и Тарасовском районах Ростовской области, сообщил в Telegram-канале врио губернатора региона Юрий Слюсарь. По его словам, пострадавших нет.

Есть повреждения. В Новошахтинске выбиты стекла в частном доме по улице Октябрьской, где проживает многодетная семья. В крышу дома по улице Байдукова попали фрагменты БПЛА. На место выехали экстренные службы, — указал Слюсарь.

Он добавил, что в селе Петрушино Неклиновского района в частном доме по улице Стахановская повреждена внешняя стена, в доме по улице Заводской загорелась кровля. Пожарные расчеты оперативно потушили огонь.

Ранее врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь информировал, что беспилотник Вооруженных сил Украины атаковал автомобиль с людьми в регионе, он сгорел. Два человека погибли.

До этого при атаке БПЛА было повреждено здание на железнодорожной станции в Песчанокопском Ростовской области. Слюсарь уточнил, что никто не пострадал. Кроме того, из-за падений обломков беспилотников вспыхнула трава во дворах села Генеральского и хутора Малая Федоровка.