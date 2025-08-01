ВСУ ударили по торговому павильону с людьми Сальдо: шесть человек пострадали при атаке ВСУ в Великих Копанях

ВСУ атаковали торговые помещения в Великих Копанях, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале. По его словам, в результате удара беспилотным летательным аппаратом пострадали шесть человек. В Министерстве обороны РФ информацию пока не комментировали.

Вражеский беспилотник атаковал торговые павильоны при выезде из села. По предварительным данным, пострадали шесть человек. Все доставлены в Алешкинскую ЦРБ, — сообщил он.

Ранее в оборонном ведомстве рассказали, что в ночь на 1 августа средства ПВО сбили 60 беспилотников ВСУ. Больше всего БПЛА уничтожили в Белгородской области — 31. Кроме того, дроны нейтрализовали в Ростовской, Воронежской, Липецкой и Тульской областях, а также в Краснодарском крае и над акваториями Черного и Азовского морей.

До этого в силовых структурах рассказали, что российские военные пресекли попытку британских наемников высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области. Операцию пытались осуществить на четырех катерах, в ночь на четверг, 28 июля, противник в итоге понес большие потери.