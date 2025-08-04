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04 августа 2025 в 14:19

В США указали на опасную оплошность Канады, Франции и Британии

WSJ: планы признать Палестину стали оплошностью Канады, Франции и Британии

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Планы британских, французских и канадских властей признать Палестину в качестве государства могут обострить их отношения с США, ввиду чего у Вашингтона пропадет желание совместно оказывать помощь Украине, заявил научный сотрудник Американского института предпринимательства Дэниел Самет в статье для The Wall Street Journal. Подобные намерения Лондона, Парижа и Оттавы появились в тот момент, когда они «не могут позволить себе отталкивать» Соединенные Штаты, считает эксперт.

Эти три страны совершили ненужную и опасную оплошность. <...> Это может разжечь напряженность в отношениях с Вашингтоном. <...> Республиканцы, контролирующие палату представителей, сенат и Белый дом, по-прежнему в подавляющем большинстве настроены произраильски. Часть из них поддерживает трансатлантический альянс и выступает за существенную помощь Украине, — говорится в материале.

Ранее президент Канадского арабского института (CAI) и сооснователь канадской группы по арабо-израильскому диалогу Раджа Хури заявил, что Британия, Франция и Канада пытаются избежать обвинений в соучастии в военных преступлениях в Газе, ввиду чего планируют признать Палестину. Этот вопрос используется Западом для давления на Тель-Авив, считает он.

Канада
Великобритания
Франция
Палестина
США
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