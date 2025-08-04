В Канаде объяснили, зачем Западу нужно признание Палестины на самом деле

В Канаде объяснили, зачем Западу нужно признание Палестины на самом деле Президент CAI Хури: Запад пытается избежать соучастия в преступлениях в Газе

Канадские, британские и французские власти признанием Палестины хотят избежать обвинений в соучастии в военных преступлениях в секторе Газа, заявил президент Канадского арабского института (CAI) и сооснователь канадской группы по арабо-израильскому диалогу Раджа Хури в статье для The Globe and Mail. По его словам, эта тема используется западными странами для давления на руководство Израиля.

Чтобы избежать дальнейшего соучастия в военных преступлениях и геноциде [в Газе], Канада и ее европейские союзники воспользовались картой с признанием [Палестины] в качестве способа давления на Израиль с тем, чтобы тот прекратил свои преступления в секторе Газа, — высказался эксперт.

Ранее политический обозреватель Андрей Перла заявил, что западные государства мстят американскому лидеру Дональду Трампу призывами к признанию Палестины. За подобными заявлениями не последует никаких реальных действий, так как Вашингтон заблокирует принятие новой страны в состав ООН, подчеркнул эксперт. У стран Запада есть причины быть недовольными главой Белого дома, добавил он.