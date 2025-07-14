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14 июля 2025 в 14:10

Кинокритик назвал самое слабое место «Братьев Карамазовых» Мороза

Кинокритик Шпагин: Мороз снял в «Братьях Карамазовых» актеров второго эшелона

Павел Деревянко (Смердяков) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в фильме «Братья Карамазовы» Павел Деревянко (Смердяков) и Анатолий Белый (Иван Карамазов) в фильме «Братья Карамазовы» Фото: РИА Новости

Режиссер Юрий Мороз пригласил сниматься в сериале «Братья Карамазовы» актеров второго эшелона, что стало самым слабым местом картины, заявил NEWS.ru кинокритик и киновед Александр Шпагин. По его словам, Анатолий Белый (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) не подходил на роль Ивана Карамазова.

Я от Юрия Мороза ждал исключительно удач. Я не могу сказать, что там были только удачи, но, конечно, это всегда были абсолютно профессиональные работы. В «Братьях Карамазовых» немножко подвело то, что он взял актеров второго эшелона, типа Белого. Но все равно это была очень крепкая и приличная работа, — сказал Шпагин.

Он отметил, что сериал «Угрюм-река», снятый Морозом в 2021 году, значительно превосходит сериал 1960-х годов. По словам киноведа, в современной картине актеры справились с ролями лучше и не переигрывали.

К фильму «Точка» у меня были большие претензии, потому что было полное ощущение, что Юрий Мороз никогда не видел ни одной проститутки. Вот такой дикий миф о проститутках, о несчастных жертвах. Таких очень много было фильмов в те годы, и он туда же. Но все равно это было сделано очень профессионально, — добавил Шпагин.

Он уточнил, что Мороз запомнится как режиссер таких качественных работ, как «Каменская», «Апостол» и «Лунатики». По словам киноведа, последняя работа не имела большого успеха, однако была заметной.

Сейчас бы, я думаю, такое никто не запустил, потому что это серьезное высказывание о нашей реальности, уже живущей по правилам СВО. Это, кстати, единственный такой фильм. Причем, как всегда у Мороза, все очень корректно, все очень тонко, смотрибельно. И уж здесь точно совмещение элитарного и массового, потому что фильм скорее сделан по элитарным законам: с одной стороны — триллер, а с другой — без сюжета, — отметил Шпагин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Мороз умер после нескольких лет борьбы с онкологией. По его данным, артист боролся с раком поджелудочной железы с 2023 года. Там же отметили, что незадолго до смерти врачи присвоили постановщику паллиативный статус.

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