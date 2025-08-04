Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 августа 2025 в 14:18

Пользователи Сети увидели человеческое лицо на горе в Чили

DM: на одном из горных хребтов в Чили заметили очертания человеческого лица

Фото: Shutterstock/FOTODOM

На одном из горных хребтов на юге Чили пользователи Сети разглядели гигантское человеческое лицо, что мгновенно вызвало бурные обсуждения в уфологических кругах, сообщает Daily Mail. Известный исследователь НЛО Скотт Уоринг первым обратил внимание на этот странный природный феномен, выдвинув гипотезу о возможной связи изображения с древними внеземными цивилизациями.

Однако научное сообщество предлагает более прозаическое объяснение. Доктор Робин Крамер, специалист по когнитивным наукам из Университета Линкольна, поясняет, что так проявляется парейдолия — особенность человеческого восприятия, заставляющая видеть знакомые образы в случайных формах. Коллега Крамера доктор Сьюзан Уордл из Национального института здравоохранения добавляет, что, хотя парейдолия является нормальным явлением, частота таких «находок» может зависеть от личных убеждений наблюдателя.

Ранее известного исследователя паранормальных явлений Дэна Риверу обнаружили мертвым в гостиничном номере в американском городе Геттисберг. Это произошло во время гастрольного тура «Бесы в бегах» с тряпичной куклой Аннабель, в которой, по его утверждению, был злой дух.

Чили
горы
мистика
природа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
При строительстве дальневосточного моста применили инновационные материалы
Российский губернатор отправил всех чиновников в MAX
Составлен список артистов, которые признались в ненависти к России
Момент нападения кубинца на спасателей в Подмосковье попал на видео
Россия сыграет с Иорданией
Защита оспорила продление ареста экс-замминистра обороны
Байкеры устроили сходку в российском городе из-за сбитой девушки
Продюсер Розенбаума вышла на связь после слухов о его госпитализации
В Совфеде объяснили, зачем Россия списывает долги другим странам
В Госдуме обвинили банки в спекуляции на фоне рекордной прибыли
На Кубани поток воды смыл палаточный лагерь вместе с детьми
Россия снимает мораторий на развертывание ракет наземного базирования
«112»: Розенбаума экстренно госпитализировали в столичную клинику
Любителям фестиваля Signal сообщили неприятную новость
Автоэксперт раскритиковал инициативу ограничить срок службы легковых машин
Анастасия Волочкова рассказала, кто из продюсеров помог ей стать певицей
Россиян предупредили о грядущем росте цен на красную рыбу
Участники мусорного бизнеса наворовали 33 млн рублей
Сына экс-главнокомандующего ВМФ России заподозрили в мошенничестве
Возле резиденции Путина задержали странного человека
Дальше
Самое популярное
Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы
Регионы

Атака ВСУ на Сочи ночью 3 августа: последствия, разрушения, есть ли жертвы

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал
Общество

Без муки и лишнего жира: готовим хрустящие кабачковые оладьи на 85 ккал

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше
Россия

Путин добил Трампа, «Искандеры» в Изюме, ультиматум Пугачевой: что дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.