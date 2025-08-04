Пользователи Сети увидели человеческое лицо на горе в Чили DM: на одном из горных хребтов в Чили заметили очертания человеческого лица

На одном из горных хребтов на юге Чили пользователи Сети разглядели гигантское человеческое лицо, что мгновенно вызвало бурные обсуждения в уфологических кругах, сообщает Daily Mail. Известный исследователь НЛО Скотт Уоринг первым обратил внимание на этот странный природный феномен, выдвинув гипотезу о возможной связи изображения с древними внеземными цивилизациями.

Однако научное сообщество предлагает более прозаическое объяснение. Доктор Робин Крамер, специалист по когнитивным наукам из Университета Линкольна, поясняет, что так проявляется парейдолия — особенность человеческого восприятия, заставляющая видеть знакомые образы в случайных формах. Коллега Крамера доктор Сьюзан Уордл из Национального института здравоохранения добавляет, что, хотя парейдолия является нормальным явлением, частота таких «находок» может зависеть от личных убеждений наблюдателя.

Ранее известного исследователя паранормальных явлений Дэна Риверу обнаружили мертвым в гостиничном номере в американском городе Геттисберг. Это произошло во время гастрольного тура «Бесы в бегах» с тряпичной куклой Аннабель, в которой, по его утверждению, был злой дух.