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16 июля 2025 в 18:31

Владелец куклы Аннабель умер при загадочных обстоятельствах

NYP: эксперт паранормальных явлений Ривера умер в туре с куклой Аннабель

Фото: Sebastian Gabsch/Geisler-Fotopre/Global Look Press

Известного исследователя паранормальных явлений Дэн Ривера обнаружили мертвым в гостиничном номере в американском городе Геттисберг, сообщает The New York Post. Это произошло во время гастрольного тура «Бесы в бегах» с тряпичной куклой Анабель, в которой, по его утверждению, был злой дух.

По данным издания, прибывшие медики не смогли спасли 54-летнего мужчину и констатировали его смерть. Причина пока не раскрывается. У него остались супруга и четверо детей. Ривера, будучи ведущим специалистом Общества психических исследований Новой Англии, принимал участие в съемках мистических шоу «28 дней с призраками» на Netflix и «Самые посещаемые призраками места» на Travel Channel.

Ранее психолог Марианна Абравитова рассказала, что в России растет интерес к мистике и эзотерике, поскольку люди хотят снизить уровень тревожности и обрести надежду в нестабильное время. Эксперт также отметила влияние телевидения и развлекательных шоу на популяризацию темы экстрасенсорики. По ее словам, герои — это артисты и люди с харизмой.

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