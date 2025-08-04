«Уже проходили»: политолог о рисках «корейского сценария» на Украине

«Корейский сценарий» урегулирования конфликта на Украине не только не решит существующие проблемы, но и создаст предпосылки для новой эскалации в будущем, заявил NEWS.ru доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова военный политолог Александр Перенджиев. По его словам, заморозка боевых действий создаст условия для наращивания угроз со стороны НАТО.

«Корейский сценарий» на Украине — это вообще не вариант. Для нас это просто ведет к тому, что, во-первых, мы не достигаем целей СВО. Во-вторых, этот вариант не создает условий для обеспечения безопасности нашей страны. Замораживая конфликт, на самом деле создаются условия для его новой вспышки. Мы все равно будем вынуждены продолжить боевые действия, даже если на какое-то время они заморозятся. Украина все равно будет насыщаться вооружением и военной техникой. Будут прибывать наемники, НАТО будет всячески оказывать помощь Украине для ведения боевых действий и использовать ее в прокси-войне, — пояснил Перенджиев.

Он отметил, что единственным приемлемым выходом является полный контроль над территориями, вошедшими в состав России, и создание буферных зон для их защиты. По его словам, любая пауза в боевых действиях даст противнику возможность для перегруппировки сил и подготовки к новому этапу противостояния.

Наши враги ждут и видят этот «корейский сценарий» на Украине для того, чтобы собрать новые силы и снова начать против нас боевые действия. Поэтому мы не соглашаемся ни на какие сценарии, по крайней мере, пока не возьмем под контроль наши территории, которые мы включили в состав по Конституции, и пока не будут созданы буферные зоны для защиты этих территорий. Есть над чем работать в этом отношении, — резюмировал Перенджиев.

Ранее доцент философского факультета МГУ, научный сотрудник ИНИОН РАН Борис Межуев заявил, что конфликт на Украине может завершиться по «корейскому сценарию». Он отметил, что Россия рано или поздно может решиться на эту модель урегулирования.