«Торговцы смертью»: глава региона поддержал уход сети «Красное & Белое»

В Вологодской области завершилась деятельность сети алкомаркетов «Красное & Белое», сообщил губернатор региона Георгий Филимонов в Telegram-канале. Лицензия юридического лица «Альфа-М», осуществлявшего деятельность под этим брендом, была досрочно прекращена с 1 августа текущего года. Сам Филимонов причислил сеть к «торговцам смертью».

С 1 августа на основании заявления владельца — ООО «Альфа-М» — действие лицензии досрочно прекращено лицензирующим органом. Сразу отмечу: мы не нарушаем права предпринимателей, но и торговцы смертью нам в регионе не нужны. Это логичное следствие принятия закона области об ограничении продажи алкоголя, — сказал глава региона.

Филимонов отметил, что региональные власти окажут содействие бывшим сотрудникам сети в трудоустройстве. Особое внимание глава области обратил на владельцев торговых площадей, ранее арендовавшихся под магазины сети, рекомендовав им более взвешенно подходить к выбору арендаторов, отдавая предпочтение предприятиям общественного питания.

Ранее губернатор региона сообщал, что в Вологодской области после введения новых ограничений более 340 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись полностью. Он отметил положительное влияние этих мер — уже зафиксировано снижение смертности от алкоголя. В Вологде количество питейных заведений сократилось с 42 до 23, в Череповце — с 45 до 27. За последние четыре месяца также закрылась треть магазинов по продаже вейпов — 100 из 316, причем 44 из них прекратили работу в июле.