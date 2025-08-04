Одно решение британского Минобороны унесло тысячи жизней солдат

Министерство обороны Великобритании косвенно стало причиной гибели большего числа военнослужащих, чем боевые действия в Афганистане, сообщает Daily Mail со ссылкой на данные Британского общества гигиены труда. По информации издания, смертоносное воздействие асбеста на военных объектах привело к тысячам смертей от онкологических заболеваний.

Воздействие смертельного материала в плохих военных помещениях, на кораблях, подводных лодках, вертолетах и даже танках вызывает в среднем 89 случаев в год мезотелиомы — смертельного рака, вызванного асбестом, — сказано в материале.

Согласно официальной статистике, за последние девять лет ведомство выплатило пострадавшим военным компенсации на сумму 112,5 млн фунтов стерлингов (около 11,9 млрд рублей). Эксперты отмечают особую остроту проблемы, так как до 2016 года военнослужащие вообще не могли претендовать на подобные выплаты. Как заявила исполнительный директор благотворительной организации Mesothelioma UK Лиз Дарлисон, национальная сеть медсестер по мезотелиоме принимает непропорционально большое количество военных ветеранов, «об этом не говорят, но это должно быть раскрыто».

Авторы материала приводят такое сравнение: если в афганской кампании погибли около 400 британских военных, то от последствий воздействия асбеста скончались 3560 человек. Журналисты называют асбест «скрытым убийцей Британии», подчеркивая масштабы трагедии, долгое время остававшейся без должного внимания.

Ранее Высокий суд Лондона постановил, что данные о солдатах ВС Великобритании, от которых забеременели жительницы Кении, должны быть предоставлены их детям. По информации СМИ, речь может идти об 11 британцах. Есть вероятность, что число детей, зачатых ими, может составить несколько сотен. Солдаты числились в постоянной тренировочной базе Соединенного Королевства в Кении (BATUK).