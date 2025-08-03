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03 августа 2025 в 19:35

Зачатые британскими солдатами вне брака кенийские дети узнают об отцах

Фото: Dong Jianghui/Global Look Press

Высокий суд Лондона постановил, что данные о солдатах ВС Великобритании, от которых забеременели жительницы Кении, должны быть предоставлены их детям, передает rg.ru. По информации издания, речь может идти об 11 британцах. Есть вероятность, что число детей, зачатых ими, может составить несколько сотен. Солдаты числились в постоянной тренировочной базе Соединенного Королевства в Кении (BATUK).

Слишком долго военнослужащие британской армии действовали с возмутительной, наглой безнаказанностью, веря, что их действия за границей не будут иметь для них никаких последствий после возвращения домой, — объяснил адвокат Джеймс Нетто.

В чешских Карловых Варах 12-летняя девочка родила ребенка и назвала отцом своего 16-летнего брата. Ее доставили в больницу в начале июля с сильными болями в животе.

Ранее краснодарский бизнесмен Андрей Телешев, с которым жена разводится из-за его поддержки СВО, сообщил, что ему придется проходить ДНК-экспертизу. У пары четверо детей. До недавнего времени предприниматель считал их своими. Однако в процессе разбирательств выяснилось, что у жены могли быть отношения с другими мужчинами.

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отцовство
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