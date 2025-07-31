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31 июля 2025 в 16:25

12-летняя девочка неожиданно родила ребенка и раскрыла имя отца

В Чехии 12-летняя девочка родила ребенка и назвала отцом своего брата

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В чешских Карловых Варах 12-летняя девочка родила ребенка и назвала отцом своего 16-летнего брата, сообщает iDNES.cz. Ее доставили в больницу в начале июля с сильными болями в животе.

По информации источника, врачи обнаружили, что она на позднем сроке беременности. После экстренного обследования у пациентки начались роды, в результате которых на свет появился здоровый младенец. Во время беседы с психологом девочка указала на старшего брата как на возможного отца ребенка.

Полиция Чехии начала проверку. Представители правоохранительных органов отказались от публичных комментариев из-за возраста пострадавшей. Следователи назначили генетическую экспертизу для установления отцовства. Департамент социально-правовой защиты детей также подключился к делу.

Ранее на Камчатке 14-летняя девочка родила здорового ребенка во время землетрясения, несмотря на проводившуюся эвакуацию из больницы. Инцидент произошел в Петропавловске-Камчатском. По словам крестной матери, медицинский персонал действовал профессионально.

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