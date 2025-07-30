Жительница Камчатки родила в самый разгар землетрясения

Жительница Камчатки родила малыша в самый разгар землетрясения, рассказала NEWS.ru крестная мама женщины. Она сообщила, что роды прошли успешно, несмотря на произошедшую впоследствии эвакуацию медперсонала и пациентов из здания больницы.

Малышка родилась здоровой в городском роддоме Петропавловска-Камчатского в 12:20 по местному времени (03:20 мск. — NEWS.ru). С ней и мамой все хорошо. Я была все время на связи с мамой девочки, потому что она находилась вместе с дочкой в момент родов, поэтому знаю все в мельчайших подробностях. Врачи находились рядом и помогали в то время, как началась эвакуация людей на улицу, — высказалась жительница Приморского края.

Ранее житель Петропавловска-Камчатского заявил, что трещины появились в стенах домов из-за землетрясения. По его словам, наиболее сильные подземные толчки достигали 8,8 балла, что привело к частичным разрушениям в зданиях. Он отметил, что власти утверждают об отсутствии серьезных повреждений, однако в некоторых домах повредились потолки и стены.