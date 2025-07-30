«В стенах трещины»: житель Камчатки о последствиях землетрясения

Трещины появились в стенах домов на Камчатке из-за землетрясения, заявил NEWS.ru житель Петропавловска-Камчатского. По его словам, наиболее сильные подземные толчки достигали 8,8 балла, что привело к частичным разрушениям в зданиях. Он отметил, что власти утверждают об отсутствии серьезных повреждений, однако в некоторых домах пострадали потолки и стены.

По заявлению властей, после землетрясения на Камчатке серьезных разрушений нет. В домах и стенах трещины, где-то посыпались потолки. Садик один частично разрушен. В течение дня были еще неоднократные землетрясения, но уже слабенькие. Самое сильное было 8,8 балла. У меня на работе потолок и панели поотваливались, в стенах пошли трещины, посыпалась штукатурка. Вовремя эвакуировали. Говорят, что ожидаются афтершоки магнитудой примерно 7,5 балла. Сильно пострадала детская поликлиника № 1, жертв нет. Ее работа приостановлена, — пояснил житель Петропавловска-Камчатского.

Ранее жители Камчатки рассказали, что за всю жизнь не видели землетрясения, подобного тому, которое произошло около 11:30 по местному времени (02:30 мск). Они уточнили, что подземные толчки продолжались в течение полутора минут.

Жительница города Елизово ранее заявила, что самым страшным во время землетрясения на Камчатке была его продолжительность. По ее словам, тряска длилась без остановки на протяжении нескольких минут — то сильнее, то слабее.