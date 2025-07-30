«Трясло не переставая»: жители Камчатки описали первые минуты землетрясения

Самым страшным во время землетрясения на Камчатке была его продолжительность, рассказала в беседе с NEWS.ru жительница города Елизово Ксения. По ее словам, тряска длилась без остановки на протяжении нескольких минут — то сильнее, то слабее.

Трясло не переставая несколько минут. Сначала сильно, потом слабо, потом сильнее, потом вроде утихло и опять, и мы уже на улице были, я в машине сидела и чувствовала эту вибрацию. Стоишь ногами на асфальте как на виброплите, — подчеркнула женщина.

Другая очевидица — жительница Петропавловска-Камчатского Анастасия — призналась, что выбежала из дома «в одной футболке», когда почувствовала подземные толчки. Спустя полчаса она вернулась в квартиру, собралась, забрала кошку и поехала на машине на заправку. Еще одного жителя Елизово по имени Андрей землетрясение застало на улице.

Сильно трясло примерно минуту. <...> Когда стоял на земле, приходилось держать равновесие, чтобы не упасть. По городу ездят скорые, видимо старики переволновались. Из города начался исход — все едут на дачи пережидать, — резюмировал мужчина.

Ранее стало известно, что телеведущая Юлия Барановская во время отдыха на Камчатке вместе с детьми оказалась свидетелем исторического землетрясения. По ее словам, она видела, как осыпаются скалы, а птицы отлетают подальше от берега.