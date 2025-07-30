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30 июля 2025 в 12:29

«Тряхануло очень сильно»: местный житель о землетрясении на Камчатке

NEWS.ru: жители Камчатки за всю жизнь не видели подобного землетрясения

Фото: Валерия Косилова/ТАСС

Жители Камчатки рассказали, что за всю жизнь не видели землетрясения, подобного тому, которое произошло около 11:30 по местному времени (18:30 мск). В разговоре с NEWS.ru они уточнили, что подземные толчки продолжались в течение полутора минут.

Тряхануло нас сегодня очень даже сильно. Я как раз был на работе — ремонт делали в квартире на четвертом этаже. И примерно в 11:20 начало трясти. Да так сильно и продолжительно, примерно минуты полторы. Я на Камчатке всю жизнь живу — мне 43 года — были землетрясения, но обычно толчка три–четыре, и успокаивается. А тут уж, на мой взгляд, трясло очень долго, — сказал мужчина.

Он добавил, что после землетрясения были и афтершоки. По словам местного жителя, они были не сильными, толчки повторялись несколько раз, а сейчас наступило затишье. Другой мужчина уточнил, что землетрясение раскачало звонницу и были слышны колокола.

Ранее сейсмолог Рубен Татевосян заявил, что Камчатка будет регулярно сталкиваться с мощными землетрясениями. По его словам, в прошлый раз сильные подземные толчки, вызвавшие цунами, произошли в 1952 году, что было давно по меркам человеческой жизни, но не геологии.

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