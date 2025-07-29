Скандал пары из Краснодара из-за СВО довел их до ДНК-теста на детей Выгнанный из дома за помощь СВО бизнесмен Телешев сдаст ДНК-тест

Краснодарский бизнесмен Андрей Телешев, с которым разводится жена из-за его поддержки СВО, сообщил NEWS.ru, что ему придется проходить ДНК-экспертизу. У пары четверо детей, до недавнего времени предприниматель, по его словам, считал их своими. Однако в процессе разбирательств выяснилось, что у жены могли быть отношения с другими мужчинами.

В процессе инициированных женой судебных разбирательств я узнал (добрые люди сообщили), что в период нашего с ней «конфетно-букетного периода» она встречалась параллельно в Воронеже с парнем-студентом по имени Алексей. Оставалась у него в общежитии. Потом у нее был женатый Стас…. Боюсь, что нам предстоят ДНК-экспертизы на установление отцовства на всех четверых детей по назначению суда, — сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что от детей не отречется и готов воспитывать, даже если окажутся биологически неродными.

Ранее Телешев, передавший миллионы рублей на поддержку СВО и из-за этого потерявший семью, рассказал, что жена сначала пыталась манипулировать его отцовскими чувствами, упрашивая «не отрывать деньги от детей, направляя на фронт». Но когда предприниматель продолжил волонтерскую деятельность, супруга подала на развод и раздел имущества.

Друг бизнесмена Илья Резник попытался спасти его распадающуюся семью. Поэт передал молитвенник для супруги предпринимателя, посоветовав чаще читать эту книгу, однако женщина подарок не оценила, ответила: «Спасибо, конечно, а можно лучше деньгами?» Резник был в ужасе от такого ответа, отметил Телешев.