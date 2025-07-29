Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
29 июля 2025 в 17:54

Скандал пары из Краснодара из-за СВО довел их до ДНК-теста на детей

Выгнанный из дома за помощь СВО бизнесмен Телешев сдаст ДНК-тест

Андрей Телешев Андрей Телешев Фото: Виктория Катаева/NEWS.ru

Краснодарский бизнесмен Андрей Телешев, с которым разводится жена из-за его поддержки СВО, сообщил NEWS.ru, что ему придется проходить ДНК-экспертизу. У пары четверо детей, до недавнего времени предприниматель, по его словам, считал их своими. Однако в процессе разбирательств выяснилось, что у жены могли быть отношения с другими мужчинами.

В процессе инициированных женой судебных разбирательств я узнал (добрые люди сообщили), что в период нашего с ней «конфетно-букетного периода» она встречалась параллельно в Воронеже с парнем-студентом по имени Алексей. Оставалась у него в общежитии. Потом у нее был женатый Стас…. Боюсь, что нам предстоят ДНК-экспертизы на установление отцовства на всех четверых детей по назначению суда, — сообщил бизнесмен.

Он подчеркнул, что от детей не отречется и готов воспитывать, даже если окажутся биологически неродными.

Ранее Телешев, передавший миллионы рублей на поддержку СВО и из-за этого потерявший семью, рассказал, что жена сначала пыталась манипулировать его отцовскими чувствами, упрашивая «не отрывать деньги от детей, направляя на фронт». Но когда предприниматель продолжил волонтерскую деятельность, супруга подала на развод и раздел имущества.

Друг бизнесмена Илья Резник попытался спасти его распадающуюся семью. Поэт передал молитвенник для супруги предпринимателя, посоветовав чаще читать эту книгу, однако женщина подарок не оценила, ответила: «Спасибо, конечно, а можно лучше деньгами?» Резник был в ужасе от такого ответа, отметил Телешев.

волонтеры
разводы
шоу-бизнес
СВО
скандалы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Оценена эффективность применения безэкипажных катеров против авианосцев
В Совфеде признали пробелы в защите персональных данных россиян
Пенсионерам напомнили о льготах по оплате коммунальных услуг
Минтранс раскрыл, что происходит с «Аэрофлотом» после хакерской атаки
Велосипедист сбил школьницу и залил ее перцовым баллончиком
Контрабандиста задержали в аэропорту со 140 рептилиями
Россиянин пытался поджечь офис банка «коктейлем Молотова»
Что можно вырастить из косточки в домашних условиях?
Жители Астрахани подали полсотни заявлений на выплаты после обрушения дома
ЦБ впервые за три месяца повысил курс доллара в России
Кадышева бьется за деньги Пугачевой: названа самая богатая певица России
МВД России успокоило владельцев праворульных автомобилей
Трамп сделал резонансное заявление во время открытия гольф-клуба
В деле о нарколаборатории в Тульской области нашли украинский след
Президент Киргизии запретил порно
Лечо с рисом — сытное блюдо в банке без лишних хлопот
«Здесь не может быть компромиссов»: в ЕС надавили на Киев в одном вопросе
Американист предвидел новый тренд в США из-за проблем со здоровьем Трампа
Ушла из жизни автор названия для обруча Hula-Hoop
Эксперт раскрыл неприятные последствия атак на «Неофарм» и «Столички»
Дальше
Самое популярное
Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой
Общество

Царское варенье из крыжовника: рецепт из эпохи Екатерины Великой

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов
Россия

Системы ПВО России: как они защищают страну от воздушных ударов

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла
Общество

Всего 65 ккал на 100 г: диетические кабачковые оладьи без муки и масла

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.