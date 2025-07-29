Обманутый женой волонтер СВО раскрыл детали конфликта

Бизнесмен из Краснодара Андрей Телешев, передавший миллионы рублей на поддержку СВО и из-за этого потерявший семью, рассказал NEWS.ru, что жена сначала пыталась манипулировать его отцовскими чувствами, упрашивая «не отрывать деньги от детей, направляя на фронт». Но когда предприниматель продолжил волонтерскую деятельность, супруга подала на развод и раздел имущества.

Пыталась манипулировать: мол, отрываешь деньги от детей и отдаешь налево. Я объяснял, что фронт — это не «налево». Там воюют такие же наши сыновья, только постарше. Жена говорила, что на деньги, которые я отдаю, мы можем накупить жилья в любой стране мира и жить там в свое удовольствие, — поделился предприниматель.

Он добавил, что супруга выгнала его из дома и запретила общаться с четырьмя детьми. Телешев, по его словам, периодически пытается наладить общение с семьей, однако пока это ему не удается.

В дом, который я сам строил для моей семьи, жена — почти уже бывшая — не пускает. Говорит, будто якобы «плохо влияю на детей». Вот так я сейчас живу — с репутацией «плохого папы», который «забирает деньги из семьи и отдает левым дядям на свою СВО». Это главная претензия моей супруги ко мне и, собственно, причина моего семейного фиаско, — сообщил собеседник.

Он уточнил, что за последний месяц осуществил закупки для подразделений, воюющих на Курском направлении, на сумму 7 млн рублей, а в общей сложности за семь месяцев 2025 года потратил на помощь фронту более 120 млн из прибыли компании. Предприниматель подчеркнул, что считает своим гражданским долгом поддерживать бойцов на СВО, которые «стоят за всех нас».

Ребята на фронте стоят за всех нас. Тыл должен в такое время быть поддержкой для фронта. Вот и вся моя философия на этот счет. Очень жаль, что для моей жены оказалось важнее личное благополучие, чем поддержка наших на СВО, — резюмировал он.

Ранее Телешев рассказал NEWS.ru, что подвергся нападению собственной дочери и двух мужчин в Краснодаре. Он полагает, что причиной стало направление им очередной партии помощи на фронт на сумму в 7 млн рублей. По словам Телешева, его супруга также недовольна тем, как он тратит деньги.