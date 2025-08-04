Назван лидер российского кинопроката в выходные Хоррор «Одно целое» возглавил кинопрокат в России в выходные

Австралийско-американский фильм ужасов «Одно целое» занял первое место в российском кинопрокате по итогам прошедших выходных, сообщает портал Kinobusiness. С 31 июля по 3 августа картина собрала 39,5 млн рублей.

В тройке лидеров оказались преимущественно российские проекты. Вторую позицию заняла новая отечественная комедия «Мой папа — медведь» с кассовыми сборами 26 млн рублей. На третьем месте расположился анимационный фильм «Плохие парни 2», который в странах СНГ (без учета России и Белоруссии) принес 23 млн рублей.

Четвертое место досталось комедийной ленте с Юрием Стояновым «На деревню к дедушке», собравшей 21,5 млн рублей. Замыкает пятерку лидеров предыдущий чемпион проката — фильм «Фантастическая четверка: Первые шаги», который в странах СНГ (исключая Россию и Белоруссию) заработал 21 млн рублей.

Ранее американский актер Эдди Мерфи сообщил о подготовке сольного мультфильма про Осла из популярной франшизы «Шрек». Как стало известно, проект будет посвящен семейной жизни этого персонажа, которого Мерфи озвучивает с момента выхода первой части. Съемки анимационной ленты начнутся в сентябре 2025 года.