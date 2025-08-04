Бывший чиновник Минобороны России отправится в колонию Экс-чиновник МО России Пастухов приговорен к четырем годам заключения

Бывший советник департамента имущественных отношений Минобороны России Сергей Пастухов осужден на четыре года лишения свободы за превышение служебных полномочий, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ. Суд признал экс-чиновника виновным по статье о злоупотреблении должностными полномочиями.

Вынесен приговор бывшему сотруднику департамента имущественных отношений Минобороны России Сергею Пастухову. Доказательства, собранные Главным военным следственным управлением СК России, признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора, — заявили в СК.

Согласно приговору, Пастухов будет отбывать наказание в колонии общего режима. Дополнительной мерой стало наложение запрета на занятие государственных должностей сроком на два года.

Ранее бывший заместитель начальника управления инновационного развития Минобороны РФ генерал-майор Владимир Шестеров, обвиняемый в хищениях при строительстве парка «Патриот», полностью признал свою вину. Подсудимый согласился на рассмотрение дела в особом порядке, что предусматривает упрощенную процедуру судопроизводства.