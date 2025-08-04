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04 августа 2025 в 13:51

Российские врачи вырезали у женщины селезенку аномальных размеров

Жительнице Дзержинска удалили селезенку размером в четыре раза больше нормы

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Врачи вырезали гигантскую селезенку у 50-летней жительницы Дзержинска в Нижегородской области, сообщает Telegram-канал Ni Mash. По его информации, это была первая подобная операция в регионе. Поводом для хирургического вмешательства стало то, что орган женщины увеличился до аномальных размеров.

Как уточнил канал, на фоне гематологической болезни селезенка женщины стала в четыре раза больше нормы. Она выросла до размеров 40 на 25 сантиметров. Во время операции хирурги обнаружили, что орган занял весь объем брюшной полости пациентки. В настоящее время женщина уже находится дома, она идет на поправку.

Ранее в Иркутской области хирурги областной детской больницы спасли пятилетнюю девочку с врожденной патологией почки. Выявленная при рождении болезнь со временем начала прогрессировать.

До этого в Уфе провели операцию по удалению большой опухоли головного мозга у 75-летней пациентки с применением инновационных технологий. Вмешательство выполнялось с использованием системы интраоперационного нейромониторинга.

Нижегородская область
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