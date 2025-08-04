Хирурги спасли пятилетнюю девочку с врожденной патологией почки В Иркутске врачи провели сложную операцию пятилетней девочке с патологией почки

Хирурги Иркутской областной детской больницы спасли пятилетнюю девочку с врожденной патологией почки, пишет «КП-Иркутск» со ссылкой на главврача учреждения Юрия Козлова. Установленная при рождении болезнь со временем начала прогрессировать.

Чтобы предотвратить необратимые изменения, мы предложили родителям робот-ассистированную пиелопластику — наиболее точный и малотравматичный метод восстановления проходимости мочеточника, — рассказал Козлов.

В ходе 80-минутной операции хирурги успешно восстановили проходимость мочеточника, применив инновационную малоинвазивную методику. Вмешательство выполнили через минимальные разрезы, что существенно снизило травматичность процедуры. Уже в первые минуты после операции девочка смогла дышать самостоятельно.

Ранее в онкодиспансере Уфы провели операцию по удалению большой опухоли головного мозга у 75-летней пациентки с применением инновационных технологий. Вмешательство выполнялось с использованием системы интраоперационного нейромониторинга.