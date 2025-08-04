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04 августа 2025 в 14:04

В «Красном & Белом» ответили на вопрос об уходе из Вологодской области

В «Красном & Белом» не подтвердили сообщения об уходе из Вологодской области

Фото: Kremlin Pool/Global Look Press

Сеть магазинов «Красное & Белое» не подтвердила заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об уходе из региона, передает NEWS.ru. В пресс-службе сети не стали давать подробных пояснений.

Эта информация не соответствует действительности. Ограничения на работу в регионе есть, но мы оттуда не уходим, — сказали в компании.

Ранее Филимонов сообщил, что в Вологодской области завершилась деятельность сети «Красное & Белое». По его словам, лицензия юридического лица «Альфа-М», осуществлявшего деятельность под этим брендом, была досрочно прекращена с 1 августа текущего года. Филимонов отметил, что региональные власти окажут содействие бывшим сотрудникам сети в трудоустройстве.

До этого губернатор региона сообщал, что в Вологодской области после введения новых ограничений более 340 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись полностью. Он отметил положительное влияние этих мер — уже зафиксировано снижение смертности от алкоголя. В Вологде количество питейных заведений сократилось с 42 до 23, в Череповце — с 45 до 27. За последние четыре месяца также закрылась треть магазинов по продаже вейпов — 100 из 316, причем 44 из них прекратили работу в июле.

алкомаркеты
Волгоградская область
Георгий Филимонов
торговые сети
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