В «Красном & Белом» ответили на вопрос об уходе из Вологодской области

В «Красном & Белом» ответили на вопрос об уходе из Вологодской области В «Красном & Белом» не подтвердили сообщения об уходе из Вологодской области

Сеть магазинов «Красное & Белое» не подтвердила заявление губернатора Вологодской области Георгия Филимонова об уходе из региона, передает NEWS.ru. В пресс-службе сети не стали давать подробных пояснений.

Эта информация не соответствует действительности. Ограничения на работу в регионе есть, но мы оттуда не уходим, — сказали в компании.

Ранее Филимонов сообщил, что в Вологодской области завершилась деятельность сети «Красное & Белое». По его словам, лицензия юридического лица «Альфа-М», осуществлявшего деятельность под этим брендом, была досрочно прекращена с 1 августа текущего года. Филимонов отметил, что региональные власти окажут содействие бывшим сотрудникам сети в трудоустройстве.

До этого губернатор региона сообщал, что в Вологодской области после введения новых ограничений более 340 точек прекратили продажу алкоголя или закрылись полностью. Он отметил положительное влияние этих мер — уже зафиксировано снижение смертности от алкоголя. В Вологде количество питейных заведений сократилось с 42 до 23, в Череповце — с 45 до 27. За последние четыре месяца также закрылась треть магазинов по продаже вейпов — 100 из 316, причем 44 из них прекратили работу в июле.