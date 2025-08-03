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03 августа 2025 в 14:22

Стало известно, кто снимет продолжение фильма «Гремлины»

Крис Коламбус может выступить режиссером продолжения фильма «Гремлины»

Крис Коламбус Крис Коламбус Фото: IMAGO/Raimund_Mueller_muellerrai/Global Look Press

Режиссером третьей части фильма «Гремлины» может стать Крис Коламбус, передает TheInSneider. Однако информация о его участии в написании сценария не подтверждена.

По данным издания, сам режиссер ранее заявлял, что «Гремлины 3» станут прямым продолжением предыдущих частей, а не перезапуском. В картине сохранится мрачная атмосфера, а гремлины будут созданы с помощью кукол, а не компьютерной графики.

Чтобы начать работу над фильмом, необходимо получить одобрение от Стивена Спилберга, который выступает в роли исполнительного продюсера.

Ранее президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому аудиовизуальные сервисы и социальные сети будут обязаны блокировать фильмы, дискредитирующие или отрицающие традиционные духовно-нравственные ценности. Владельцы платформ должны удалять такие фильмы в течение суток по требованию Роскомнадзора.

До этого режиссер Джеймс Кэмерон заявил, что планирует расширить вселенную «Аватара» за счет анимационного сериала. Он обсуждает эту идею с Disney и хочет показать Пандору с новой стороны. Возможно, также появится полнометражный анимационный фильм.

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