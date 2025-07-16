«Не знал о болезни»: Давлетьяров высказался о Морозе Режиссер Давлетьяров признался, что смерть Мороза стала для него неожиданностью

Кинорежиссер и сценарист Ренат Давлетьяров на церемонии прощания с актером и режиссером Юрием Морозом рассказал, что не знал о болезни коллеги, передает корреспондент NEWS.ru. Давлетьяров подчеркнул, что смерть Мороза — большое горе.

Не знал о болезни его и для меня это было неожиданным. Честно говоря, это большое горе, — сказал режиссер.

Ранее стало известно, что актриса Дарья Мороз появилась на публике за день до смерти отца. Артистка приняла участие в фестивале «БеспринцЫпные чтения», который прошел в саду «Эрмитаж» в Москве. При этом журналисты отметили, что на знаменитости «не было лица». Они предположили, что на момент визита на мероприятие актриса уже знала об ухудшении состояния ее отца.

О том, что Мороз умер в возрасте 68 лет, сообщил 14 июля артист Дмитрий Харатьян. Постановщик был главой Ассоциации молодых кинематографистов. Он служил в театре Ленком с 1979 по 1987 год.

Сообщается, что режиссер ушел из жизни после нескольких лет борьбы с онкологией, незадолго до смерти врачи присвоили ему паллиативный статус. С 2003 года Мороз находился в браке с актрисой Викторией Исаковой.