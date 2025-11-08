Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
08 ноября 2025 в 13:28

Печеночные котлеты без мясорубки и измельчителя: элементарный рецепт очень сочных биточков

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Самые нежные печеночные котлеты получаются, когда печень не перемалывается, а мелко нарезается ножом, сохраняя свою сочность и структуру. Рассказываем элементарный рецепт рубленых сочных биточков.

Для приготовления понадобится: 500 г печени (куриной или говяжьей), 1 луковица, 2 яйца, 3 ст. л. муки, соль, перец, растительное масло. Очищенную от пленок печень нарежьте мелкими кубиками (0,5×0,5 см). Лук измельчите таким же способом. Смешайте печень с луком, яйцами, мукой и специями — тесто должно получиться густым, но пластичным. Сформируйте котлеты и обжарьте на среднем огне по 3–4 минуты с каждой стороны под крышкой.

Вкус этих котлет отличается от обычных: нежная зернистая текстура напоминает изысканный паштет, с легкой хрустящей корочкой снаружи и сочной серединкой. Лук дает приятную сладость, а отсутствие перемолотых прожилок делает котлеты особенно нежными. Подавайте их со сметаной и зеленью — это блюдо станет открытием даже для тех, кто обычно не любит печень.

