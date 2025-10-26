Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
26 октября 2025 в 15:01

Беру куриную грудку, лук и сыр — и целый противень праздничного мяса готов: сочно и быстро

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Беру куриную грудку, лук и сыр — и целый противень праздничного мяса готов. Попробуйте этот рецепт, и вы получите сочное блюдо в духовке всего из трех ингредиентов.

Вкус получается удивительно насыщенным: нежное куриное филе пропитывается луковым соком и приобретает приятную сладость, а расплавленный сыр образует ароматную хрустящую корочку.

Вам понадобится: 2 крупные куриные грудки, 3 большие луковицы и 200 г твердого сыра. Грудку разрежьте на пластины, слегка отбейте, посолите и поперчите. Выложите на противень. Лук нарежьте тонкими кольцами и плотным слоем уложите сверху на курицу. Посыпьте тертым сыром, полностью покрывая лук. Запекайте в разогретой до 200 °C духовке 25–30 минут до золотистой сырной корочки.

Лук при запекании карамелизуется и теряет свою остроту, становясь мягким и сладким. Это блюдо станет вашим любимым решением для семейного ужин или праздничного стола, когда нужно приготовить что-то быстро и вкусно!

Ранее стало известно, как приготовить капустные стейки с фаршем под сырной шапкой: проще голубцов, вкуснее котлет.

