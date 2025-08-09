Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Пашинян: Россия могла бы инвестировать в ж/д между Арменией и Азербайджаном

Никол Пашинян Никол Пашинян Фото: primeminister.am

Россия может проявить заинтересованность в финансировании восстановления железнодорожного сообщения между Арменией и Азербайджаном, заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян. Глава правительства высказал такое предположение на фоне обсуждения проекта «Маршрут Трампа во имя мира и процветания», который призван соединить основную территорию Азербайджана с Нахичеванью, передает РИА Новости.

Сейчас железные дороги Армении управляются российской стороной (дочерней компанией РЖД. — NEWS.ru). Возможно, у российской стороны возникнет заинтересованность в инвестициях с целью восстановления железной дороги Иджеван — Раздан (города в Армении. — NEWS.ru), Иджеван — Газах (город в Азербайджане. — NEWS.ru). Здесь, конечно, понадобится согласие азербайджанской стороны, — подчеркнул Пашинян.

Глава армянского правительства также обозначил более широкие перспективы проекта, который, по его мнению, может стать платформой для сотрудничества между Ираном и США, а также между Россией и Штатами. В качестве примера Пашинян привел строительство коридора «Север — Юг» в Армении, которым занимается иранская компания.

Ранее правительство Армении опубликовало текст совместной декларации Еревана и Баку. Одним из семи пунктов документа стала договоренность о создании коридора между основной территорией Азербайджана и Нахичеванью через Армению. При этом ожидается, что Ереван получит экономические преимущества от этого маршрута.

