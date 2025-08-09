Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 14:40

Дрон ВСУ сдетонировал и убил россиянина

Гладков: в Белгородской области при детонации дрона ВСУ погиб 19-летний парень

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Белгородской области при атаке ВСУ погиб мирный житель, 19-летний парень, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. БПЛА сдетонировал в поселке Борисовка Борисовского района в тот момент, когда рядом находились двое. Травмы одного из них оказались смертельными.

19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали все возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось, — написал Гладков.

Еще один человек пострадал в районе хутора Церковный Белгородского района — FPV-дрон ВСУ ударил по грузовику. Мужчину доставили в больницу в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями. Сейчас ему оказывают помощь.

До этого ВСУ атаковали другой автомобиль в селе Байцуры Борисовского района. В нем ехала супружеская пара. Мужчина скончался на месте, женщину доставили в больницу, где она вскоре умерла. Гладков выразил соболезнования родным и близким погибших.

БПЛА
происшествия
ВСУ
атаки
