09 августа 2025 в 16:00

Соседи спасли беременную женщину от сожителя, избивавшего ее колотушкой

В Ярцево ревнивец жестоко избил беременную сожительницу

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Ярцево задержан мужчина, подозреваемый в покушении на убийство беременной сожительницы, сообщили в управлении СК по Смоленской области. По предварительной информации, он напал на женщину из-за ревности.

По версии следствия, избиение произошло в ночь на 7 августа в одном из частных домов. Ревнивый мужчина набросился на возлюбленную, избил ее деревянной колотушкой и несколько раз ударил ногами. На крики женщины сбежались соседи, которым удалось ее защитить.

Пострадавшую доставили в больницу, сейчас она находится под наблюдением медиков. Подозреваемого в нападении удалось задержать. Следствие намерено ходатайствовать об избрании в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу.

Ранее в Сахалинской области фельдшера скорой помощи уволили после того, как в Сети появилось видео с его участием. На кадрах медработник избивал мужчину, предположительно находившегося в состоянии опьянения, и тащил его по земле. В Минздраве региона подчеркнули, что такое поведение неприемлемо и не соответствует ни профессиональным, ни человеческим нормам.

