09 августа 2025 в 15:45

В Германии пришли к неожиданному выводу после встречи Уиткоффа с Путиным

Bild: Уиткофф мог неверно понять предложение Путина в преддверии саммита

Владимир Путин и Стив Уиткофф Владимир Путин и Стив Уиткофф Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Спецпосланник американского лидера Стив Уиткофф мог неверно понять предложения российского президента Владимира Путина по разрешению кризисной ситуации вокруг Украины, передает Bild. По информации издания, он мог посчитать, что Кремль готов вывести ВС РФ из Запорожской и Херсонской областей. Однако, по мнению аналитиков, это должны сделать ВСУ.

В материале сказано, что после телефонных консультаций с США европейские лидеры сочли осведомленность Уиткоффа в территориальных аспектах недостаточной. Авторы материала также указали на несостыковки между позицией спецпосланника и государственного секретаря США Марко Рубио относительно роли ЕС в мирных переговорах.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия — За правду», депутат Госдумы Сергей Миронов заявил, что выбор Аляски для переговоров Путина и президента США Дональда Трампа является важным сигналом для коллективного Запада. Речь идет о том, что решать украинский кризис будут только Москва и Вашингтон, объяснил он. Ожидается, что встреча состоится 15 августа.

