09 августа 2025 в 15:32

Однопартийцы резко раскритиковали Мерца из-за одного решения по Израилю

SZ: депутаты от партии ХДС осудили Мерца за приостановку военной помощи Израилю

Фридрих Мерц Фридрих Мерц Фото: Yauhen Yerchak/Keystone Press Agency/Global Look Press

Депутаты от Христианско-демократического союза (ХДС) осудили канцлера ФРГ Фридриха Мерца за решение приостановить военную помощь Израилю, сообщила газета Süddeustche Zeitung со ссылкой на источники. По словам одного из членов партии, глава правительства Германии недостаточно детально рассказывал о подготовке такого решения. Другой политик выразил опасение, что Тель-Авив может ограничить обмен разведданными с Берлином.

Решение канцлера Фридриха Мерца прекратить поставки в Израиль продукции оборонного назначения <…> вызвало решительные возражения в его партии, — говорится в сообщении.

Ранее Мерц заявил, что Германия приостанавливает выдачу разрешений на военные поставки Израилю. По его словам, на этот шаг повлияло решение израильского кабмина ужесточить военные действия ЦАХАЛ в секторе Газа.

До этого правительство Израиля утвердило стратегический план премьер-министра Биньямина Нетаньяху по установлению военного контроля над всей территорией сектора Газа. Отмечается, что израильская армия продолжит операцию против ХАМАС, одновременно оказывая гуманитарную помощь гражданскому населению вне зон боевых действий.

Германия
Фридрих Мерц
Израиль
вооружения
критики
