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16 июля 2025 в 14:17

«Обнаружить непросто»: назван самый опасный вид дронов ВСУ

Военэксперт Кнутов назвал подводные дроны ВСУ самыми опасными

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Подводные дроны Вооруженных сил Украины представляют наибольшую опасность из-за сложностей в обнаружении, заявил NEWS.ru военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов. По его словам, для борьбы с данным типом вооружения необходимы специализированные корабли.

Самые опасные, на мой взгляд, это подводные дроны. По внешнему виду они напоминают торпеду, движутся по определенному курсу, могут подойти к кораблю, атаковать его и фактически вывести из строя. Обнаружить такой дрон непросто, потому что нужна специальная аппаратура, а средства защиты тоже непростые, потому что он идет под водой. Так что здесь фактически встает вопрос о наличии небольших специализированных кораблей, которые должны бороться именно с подводными дронами, — сказал Кнутов.

Он добавил, что речь идет о создании конвоев из гражданских судов, которые будут двигаться под охраной военных кораблей со средствами защиты не только от надводных, но и от подводных дронов. По словам военэксперта, США уже разработали более мощный беспилотник, который способен несколько месяцев находиться под водой и проплывать сотни километров.

Ранее в Сети появились фото украинских дронов-перехватчиков ODIN Win_Hit, рассчитанных на поражение барражирующих боеприпасов в воздухе. По словам разработчиков, их скорость варьируется от 200 до 300 километров в час.

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