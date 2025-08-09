Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 15:33

Стало известно, сорвет ли Запад переговоры Путина и Трампа на Аляске

Военэксперт Дандыкин: Запад не сможет сорвать переговоры Путина и Трампа

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Запад не сможет сорвать переговоры президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил NEWS.ru военный эксперт Василий Дандыкин. По его словам, ВСУ попытаются устроить провокацию на Украине, чтобы усложнить диалог по урегулированию.

Зеленский обиделся, что его не позвали на переговоры Путина и Трампа. Обижена и Европа — ее тоже не позвали. Очевидно, да, ВСУ могут готовить определенную провокацию. Но, думаю, случившееся в 2022-м, когда приехал Джонсон и все, что наговорилось в Стамбуле, все сорвалось, началось что есть, не тот вариант. Тогда был Байден, во-первых, другая ситуация была, Запад считал, что может одолеть Россию, нанести ей поражение. Сейчас это не так, — добавил Дандыкин.

Ранее первый заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Алексей Чепа заявил, что президенты США и РФ встретятся на Аляске из соображений безопасности. Он отметил, что данная территория находится близко к российскому государству. Также Аляска тесно связана со страной, напомнил депутат.

До этого предполагалось, что встреча президентов России и США может пройти в одном из арабских государств. Как указал источник, такой вариант обсуждался сторонами.

