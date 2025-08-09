Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
09 августа 2025 в 16:04

Перспективный боксер утонул с братом во время празднования дня рождения

В Коми похоронили 12-летнего боксера и его брата после ЧП на реке

Фото: Shutterstock/FOTODOM

В Коми были похоронены 12-летний перспективный боксер и его 13-летний двоюродный брат, подростки утонули во время купания в реке Вычегде, передает издание «КП-Сыктывкар». Трагический инцидент произошел 4 августа в районе переправы Алешино, где ребята отмечали день рождения друга. Водолазы обнаружили их тела на следующие сутки. Следственное управление СК РФ по Республике Коми начало проверку.

4 августа в правоохранительные органы поступило сообщение о том, что в местечке Алешино города Сыктывкара 12-летний и 13-летний мальчики пошли купаться и пропали, — сказано в сообщении ведомства.

До этого сообщалось, что в Верхнем Суздальском озере в Санкт-Петербурге утонули две сестры возрастом 11 и 14 лет. Трагедия произошла в Выборгском районе, тела девочек обнаружили спасатели. В экстренные службы обратилась мать погибших — женщина запаниковала, после того как дети не вернулись с прогулки.

Также стало известно, что в реке Клязьме в районе деревни Крутово Петушинского района Владимирской области утонули трое членов семьи — муж, жена и их взрослый сын. СК проводит проверку и устанавливает все обстоятельства произошедшего.

боксеры
Коми
похороны
дни рождения
