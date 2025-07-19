Грозы, ливни, аномальные холод и жара от +2 до +39: погода в РФ 21–27 июля

Жаркие дни, свойственные для середины лета, на следующей неделе ожидаются на значительной части территории России. Исключения составят лишь некоторые регионы Сибири и Урала: местами там будет практически нулевая температура. Подробнее о погоде в РФ на неделе с 21 по 27 июля NEWS.ru рассказала научный сотрудник Гидрометцентра Людмила Паршина.

В каких регионах будут греметь грозы

В Ярославской и Ивановской областях 21 июля прогнозируются сильные и ливневые дожди с грозами. Температура в этих регионах, а также в Тверской, Костромской, Владимирской и Смоленской областях будет в пределах климатической нормы — +25–27 градусов.

В Рязанской, Калужской, Тульской, Орловской и Брянской областях столбики термометров будут показывать +26–28 градусов. Здесь в начале недели ожидаются сильные осадки, а в середине — умеренные.

В Липецкой, Тамбовской, Воронежской, Курской и Белгородской областях в первой половине недели местами воздух прогреется до +31–32 градусов, а затем температура немного понизится, до +28–30 градусов. В понедельник здесь местами пройдут сильные дожди, особенно в Тамбовской области. Осадки прогнозируются и в последующие сутки, но тогда они должны быть более умеренными.

Неустойчивая погода на следующей неделе ожидается в Сибири: почти повсеместно там будут идти осадки разной степени интенсивности. Сильный дождь с грозой пройдет на севере Красноярского края, в Эвенкии и Туруханском районе.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Где будет холоднее нормы

В Ленинградской области погода на следующей неделе будет теплая. Ночная температура будет держаться в диапазоне +17–19 градусов, дневная — +24–26 градусов. Небольшие кратковременные дожди ожидаются в первой половине недели, затем — преимущественно без осадков. В Ненецком автономном округе будет холоднее климатической нормы: в понедельник днем ожидается около +17 градусов, во вторник — до +20 градусов, а к концу недели — не более +14 градусов.

В Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском автономных округах с 21 по 27 июля будет холодная погода с температурой на пять градусов ниже климатических показателей. Термометры в понедельник покажут всего +8–13 градусов, по ночам ожидается до +2 градусов. К среде потеплеет до +12–17 градусов, местами столбики термометров могут показывать до +25 градусов, но в последующие сутки температура вновь опустится примерно на два градуса. Сильные осадки здесь ожидаются 21 и 24 июля, а в понедельник прогнозируется сильный ветер, до 23 метров в секунду.

Температура воздуха ниже климатической нормы на шесть градусов будет на юго-западе Сибири. Так, в Новосибирской, Омской, Томской, Кемеровской областях и Алтайском крае она будет держаться в диапазоне +15–21 градус, а по ночам может опускаться до +5 градусов. На севере Красноярского края по ночам ожидается всего +2–7 градусов, днем воздух может прогреваться до +14–16 градусов.

В каких регионах ожидается аномальная жара

На севере Поволжского федерального округа (в Удмуртии, Марий-Эл, Чувашии, Пермском крае, Нижегородской и Кировской областях) столбики термометров достигнут отметок +27–29 градусов. В понедельник здесь пройдут местами сильные дожди. Осадки прогнозируются в этих регионах на протяжении всей недели, но со вторника они будут слабыми или умеренными.

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

В Татарстане, Башкортостане, Мордовии, Ульяновской, Самарской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областях будет жарко. Температура воздуха в начале недели сильно превысит климатическую норму, в отдельных районах в понедельник и вторник она достигнет +35–37 градусов. Затем прогнозируется спад жары до +30–32 градусов. В понедельник в этих регионах пройдут сильные дожди, во вторник — умеренные, в среду опять могут пойти сильные, а к концу недели — небольшие и умеренные.

В Калмыкии, Волгоградской, Астраханской и Ростовской областях ожидается сильная жара до +38 градусов, а по ночам столбики термометров не опустятся ниже +20 градусов. Местами здесь прогнозируются дожди.

Температура воздуха на Кубани достигнет +35–37 градусов. В Ставропольском крае и республиках Северного Кавказа столбики термометров могут подняться до +39 градусов, что выше климатической нормы примерно на три градуса.

В континентальных районах Приморья будет стоять 30-градусная жара, что выше климатической нормы примерно на пять пунктов. К четвергу местами воздух прогреется до +35 градусов. В понедельник здесь пройдут умеренные дожди, далее без осадков до четверга. В Забайкалье в первой половине недели будет +33–36 градусов, к четвергу столбики термометров опустятся до отметки +28 градусов. В этом регионе прогнозируются сильные осадки.

В Амурской области и на юге Хабаровского края в понедельник столбики термометров поднимутся до +30 градусов, во вторник — до +32 градусов, в среду — до +35 градусов, но к концу недели жара начнет потихоньку спадать. Сильные дожди прогнозируются здесь 21, 22 и 24 июля. На Сахалине также очень теплая погода, до +27–30 градусов, осадки здесь будут идти практически каждый день, но без экстремальных проявлений. На юге Хабаровского края жара до +32 градусов в начале недели. К среде столбики термометров поднимутся до +35 градусов.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Где будет теплая и влажная погода

В Свердловской, Челябинской, Тюменской и Курганской областях в начале недели будет жарко, термометры покажут в дневные часы до +32 градусов. К середине рабочей недели зной ослабнет до +27–28. В понедельник будет сухая погода, во вторник начнутся небольшие дожди, к среде и четвергу они могут усилиться.

В Архангельской области на протяжении рабочей недели в дневное время столбики термометров покажут +25–27 градусов. При этом здесь будут идти небольшие кратковременные дожди. В Республике Коми — от +23 до +25 градусов, осадки прогнозируются во вторник, среду и четверг.

В Магаданской области дожди будут идти с понедельника по четверг, но аномальной жары не предвидится: столбики термометров будут показывать комфортные +24–26 градусов. На Чукотке на один градус прохладнее, умеренные дожди ожидаются здесь в четверг.

В центре и на юге Красноярского края, в Хакасии, Туве, Республике Алтай и Иркутской области температура в начале недели может подняться до +27 градусов, но в среду понизится до +23. С четверга вновь начнется повышение температурного фона.

В Бурятии 21 июля ожидается ливень с грозой и ветром до 22 метров в секунду. Температура в начале недели достигнет +32 градусов, со вторника и до четверга столбики термометров будут колебаться в пределах +25–29 градусов. В Кемеровской и Иркутской областях 21 июля прогнозируется ветер до 23 метров в секунду с ливнями.

В Краснодарском крае, на Ставрополье и Северном Кавказе в понедельник пройдут сильные дожди с грозами и градом, также ожидается ветер до 25 метров в секунду. На севере Камчатского края столбики термометров покажут +17–20 градусов, на юге — +22–25 градусов. Сильные осадки стоит ждать в регионе к среде, продолжатся они и на следующий день.

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